رئيس الوزراء المصري: الدولة توفر الدعم الكامل لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الدولة توفر الدعم الكامل لاستراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وليد جمال الدين، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحسب بيان حصلت عليه “سبوتنيك”، اليوم السبت.

منطقة قناة السويس تبحث مع مستثمرين أوروبيين تنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

واستعرض مدبولي خلال اللقاء الرؤية المستقبلية للمنطقة الاقتصادية وآليات الترويج للموانئ والمناطق الصناعية.

ولفت البيان إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 2020 إلى 2025 تهدف إلى زيادة فرص الاستثمار في القطاعات المستهدفة سواء الصناعية أو البحرية.

مصر… “اقتصادية قناة السويس” توقع مذكرة تفاهم مع شركة “تويوتا تسوشو” اليابانية

وتعتمد تلك الاستراتيجية على إعداد بنية تحتية تتوافق مع المعايير الدولية بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي محوري على مستوى العالم في العديد من المجالات الإنتاجية خاصة في مجال إنتاج الوقود الأخضر.