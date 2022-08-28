إصابة 3 جنود "كوماندوز" هولنديين برصاص مجهولين في إنديانا الأمريكية

أصيب ثلاثة من عناصر “الكوماندوز” الهولنديين فى إطلاق نار فى منطقة ترفيهية فى مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الهولندية إن جنديين على الأقل في حالة حرجة بعد الهجوم، وفق صحيفة “ديلي ميل”.

وذكر تقرير لصحيفة “إن إل تايمز” الهولندية أن خلافا وقع قبل إطلاق النار، دون إضافة تفاصيل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهولندية: “إطلاق النار وقع أمام الفندق الذي تنزل به قوات الكوماندوز”.

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 3:30 صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

والجنود الثلاثة المصابون أعضاء في فيلق الكوماندوز الهولندي وكانوا في ولاية إنديانا كجزء من برنامج تدريبي، وكانوا يقيمون في فندق “هامبتون إن” المحلي.

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وأفادت الشرطة بأن لديها عدة شهود، لكنها قالت إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات. ولم يقع إطلاق النار داخل الفندق.

وقالت سلطات ولاية إنديانا إنها لا تعتقد أن إطلاق النار كان عشوائيا وأنه لا يوجد تهديد للجمهور.

تربط القوات المسلحة الأمريكية وهولندا علاقات طويلة الأمد. في يوليو/تموز 2022، التقى وزير الدفاع لويد أوستن مع نظيرته الهولندية كيسا أولونغرين في البنتاغون.

في حديثه لوسائل الإعلام بعد الاجتماع، شكر أوستن الهولنديين لدعمهم أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية.

وقال أوستن إن البلدين يعملان معا لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي. وأضاف: “أعلم أن هولندا ملتزمة أيضا بإيجاد منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”.