الولايات المتحدة تدعو الجهات الخارجية الفاعلة لاستخدام نفوذها لوقف القتال في طرابلس

دعا السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، الجهات الفاعلة بالخارج، إلى استخدام نفوذها لوقف الاشتباكات الجاري في العاصمة الليبية طرابلس.
ونادى نولاند بوقف الاشتباكات الجارية بين قوات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، وقوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ونشر نورلاند بيانا جديدا على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على “تويتر”، طالب من خلالها اللاعبين الفاعلين في الخارج باستخدام نفوذهم لوقف القتال الدائر في ليبيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن.
بيان السفير نورلاند حول القتال الدائر في #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/7us1Sea6nc
— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 27, 2022
وأكد ريتشارد نورلاند أن بلاده تدين تصاعد العنف الدائر في طرابلس، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة الليبية، وتسهيل إجراء محادثات بين أطراف النزاع بوساطة الأمم المتحدة، مناديا بإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنين المحاصرين في تقاطع النيران.
وجدد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، التأكيد على أهمية خفض التصعيد في طرابلس، وسد الفجوة بين مجلسي النواب والدولة في البلاد، فيما يتعلق بالقواعد الدستورية الخاصة بالانتخابات، وتحديد تاريخ محدد لإجراء العملية الانتخابية.
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك