لابيد في فعالية للمثليين: لكل شخص حق أساسي في تكوين أسرة

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم السبت، في فعالية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس منظمة “إيجي” أكبر مظلة للمثليين في إسرائيل.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يشارك فيها رئيس وزراء في حدث رسمي لمجتمع المثليين في البلاد، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال لابيد في كلمة له: “على طاولة يوم السبت (مقدس لدى اليهود)، الخاصة بنا، تجلس ابنة أخي الرائعة نوغا، مع زوجتها الرائعة ليتل”.

وأضاف: “إلى جانبهم يجلس ابني يوآف، مع خطيبته شاي. لا يوجد سبب في العالم يجعل نوغا وليتل تتمعان بحقوق أقل من يوآف وشاي. سنقوم بتغيير ذلك”.

وقال لابيد: “وفقا لمسح مكثف أجري في عام 2019، يؤيد ما لا يقل عن 78% من الجمهور في إسرائيل زواج المثليين (..) ليس لديهم مشكلة مع عائلة مكونة من أب وأب أو أم وأم”.

آلاف الإسرائيليين يشاركون في مسيرة “المثليين” في حيفا… صور

وتابع: “هذا يعني أن الغالبية العظمى من شعب إسرائيل في الجنوب والوسط والشمال، ناخبي معظم الأحزاب، ناخبي يش عتيد (بقيادة لابيد) وناخبي الليكود وحتى جزء كبير من المتدينين، يتفقون مع المبدأ الأساسي والعادل التالي – لكل زوجين، من أي نوع أو جنس، الحق في تقرير كيفية إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهما الزوجية وكيفية تحقيق حبهما. لكل شخص الحق الأساسي في أن يكون والدا وأن يشكل أسرة”.

ومضى لابيد بقوله: “السؤال الكبير هو: إذا كانت غالبية الجمهور معنا، فلماذا فشلت جميع مشاريع قراراتنا (في الكنيست) حول هذا الموضوع أو تعثرت؟ لماذا أنا أول رئيس وزراء إسرائيلي يأتي إلى حدث لمجتمع المثليين؟ لماذا يمنع السياسيون الإسرائيليون ثورة اجتماعية مهمة وعادلة وحتى شعبية؟”.

وتابع مستدركا: “الجواب أنهم خائفون. 78 في المائة معنا، لكنهم يخشون الـ 22 في المائة الأخرين. كما هو الحال في أي مجال آخر، فقد سمحنا للمتطرفين، والصيحات، والكارهين، أن يكون لهم تأثير كبير للغاية. حان الوقت لوضع حد لذلك”.

وتشهد إسرائيل سنويا، انطلاق مسيرات للمثليين بمشاركة رسمية رمزية في تل أبيب وحيفا والقدس.