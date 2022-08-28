الدبيبة في جولة بطرابلس: زمن الانقلابات ولى ولن نقبل سوى الانتخابات… فيديو

ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، في جولة بالعاصمة طرابلس التي تشهد مواجهات مسلحة استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة.

وقال الدبيبة مخاطبا عددا من عناصر قوات تأمين العاصمة بطريق المطار غرب طرابلس: “هذه بلادنا لن نتركها وهذه طرابلس ندافع عنها بكرامة وشرف”.

وأضاف وفق مقطع فيديو نشره بحسابه على “تويتر”: “من يبحث عن تنفيذ انقلاب فإن زمن الانقلابات قد ولى، ومن يريد انتخابات فليأت.. هذه البلد لن تقبل إلا الانتخابات”.

نهاية العدوان واحدة. pic.twitter.com/2Dge7Y2WgH — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) August 27, 2022

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الليبية ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أن ما يحدث في طرابلس، يعد نتيجة طبيعية لغياب الدولة ومؤسساتها الأمنية بسبب تشبث حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة بالسلطة.

وأكدت الوزارة في بيان أنها لن “تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من عبث واقتتال وصراع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين”، مضيفة أنها “ستتخذ ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية والأخلاقية كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولية في العاصمة طرابلس”.

ولا تزال الاشتباكات بين قوات باشاغا وقوات الدبيبة في أحياء طرابلس والتي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة مستمرة حتى الآن، وسط دعوات دولية بوقف القتال، والعودة إلى طاولة الحوار.