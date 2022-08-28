وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة

أعلن اليوم السبت وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل، أحد المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، وواحد من أقدم المذيعين في المملكة.

وأعلن الوفاة نجله رائد اليوم عبر حسابه على “تويتر”، لافتا إلى أن والده توفي اليوم في مستشفى المدينة العسكرية بالرياض.

وقال رائد لموقع “العربية نت”، إن والده توفي صباح اليوم، وسيتم دفنه في الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره إنتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل — رائد غالب كامل (@raeddaod) August 27, 2022

ولفت إلى أن “حالة والده الصحية ساءت بعد نقله من الأردن إلى السعودية عبر الإخلاء الطبي، بعد أن كانت حالته لا تسمح من قبل بالإخلاء الطبي”.

ومن جانبها نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الإعلامي الراحل، وصفته بأنه “أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي”.

وكتبت في تغريدة لها على “تويتر”: “تنعى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلامي القدير وأحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي غالب كامل، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات. نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

تنعى #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون الإعلامي القدير وأحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي #غالب_كامل، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.

نسأل الله له الرحمة والمغفرة. pic.twitter.com/YJvcsBjrmF — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 27, 2022

ونشرت الهيئة مقاطع مجمعة له أثناء ظهوره على شاشة قناة التلفزيون السعودي، وفي مناسبات مختلفة، والبرامج التي قدمها.

#فيديو | مسيرة إعلامية حافلة للراحل غالب كامل -رحمه الله-، ورحلته في الإذاعة والتلفزيون السعودي، التي قدم خلالها برامج مميزة سكنت ذاكرة الجمهور . #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/BnGivaj4oa — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 27, 2022