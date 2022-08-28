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وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن اليوم السبت وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل، أحد المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، وواحد من أقدم المذيعين في المملكة.

وأعلن الوفاة نجله رائد اليوم عبر حسابه على “تويتر”، لافتا إلى أن والده توفي اليوم في مستشفى المدينة العسكرية بالرياض.
وقال رائد لموقع “العربية نت”، إن والده توفي صباح اليوم، وسيتم دفنه في الرياض.
ولفت إلى أن “حالة والده الصحية ساءت بعد نقله من الأردن إلى السعودية عبر الإخلاء الطبي، بعد أن كانت حالته لا تسمح من قبل بالإخلاء الطبي”.
ومن جانبها نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الإعلامي الراحل، وصفته بأنه “أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي”.
وكتبت في تغريدة لها على “تويتر”: “تنعى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلامي القدير وأحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي غالب كامل، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات. نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.
ونشرت الهيئة مقاطع مجمعة له أثناء ظهوره على شاشة قناة التلفزيون السعودي، وفي مناسبات مختلفة، والبرامج التي قدمها.
وغالب كامل من مواليد 1941، ويعد واحد أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى، وأحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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