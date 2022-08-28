وفاة الإعلامي السعودي غالب كامل أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة

بسم الله الرحمن الرحيم
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،
بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره إنتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل
— رائد غالب كامل (@raeddaod) August 27, 2022
تنعى #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون الإعلامي القدير وأحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي #غالب_كامل، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.
نسأل الله له الرحمة والمغفرة. pic.twitter.com/YJvcsBjrmF
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 27, 2022
#فيديو | مسيرة إعلامية حافلة للراحل غالب كامل -رحمه الله-، ورحلته في الإذاعة والتلفزيون السعودي، التي قدم خلالها برامج مميزة سكنت ذاكرة الجمهور . #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/BnGivaj4oa
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 27, 2022
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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