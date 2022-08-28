مقتل عدة أشخاص بعد اقتحام شاحنة لحفل في هولندا

قالت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، إن عدة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث عندما اقتحمت شاحنة احتفالا في الشارع في بلدة نيو بييرلاند في جنوب هولندا.

وأضافت الشرطة، التي لم تذكر عددا محددا للضحايا، أنها تحقق في الحادث الذي وقع حوالي الساعة (7 مساء بالتوقيت المحلي، الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش)، على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) جنوب روتردام.

وتابعت المتحدثة باسم الشرطة، إليان ماستويك، لمحطة ريغنموند المحلية، “في مرحلة ما انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بالحفل”.

Dutch police say ‘several’ people died after a lorry appears to have gone over a dyke & rolled into neighbourhood barbecue in Nieuw-Beijerland, around 30km south of Rotterdam. Truck driver, who wasn’t injured, taken in for questioning. Lorry belongs to Spanish firm. pic.twitter.com/eqewPt6mq0 — anna holligan 🎙 (@annaholligan) August 27, 2022

وأشارت إلى أنه لم يتضح سبب الحادث أو العدد الدقيق للأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا لأن الشاحنة لم يتم نقلها من الموقع بعد، وفقا لموقع “بريكنغ نيوز”.