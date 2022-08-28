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مقتل عدة أشخاص بعد اقتحام شاحنة لحفل في هولندا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قالت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، إن عدة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث عندما اقتحمت شاحنة احتفالا في الشارع في بلدة نيو بييرلاند في جنوب هولندا.

وأضافت الشرطة، التي لم تذكر عددا محددا للضحايا، أنها تحقق في الحادث الذي وقع حوالي الساعة (7 مساء بالتوقيت المحلي، الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش)، على بعد حوالي 30 كيلومترا (19 ميلا) جنوب روتردام.
وتابعت المتحدثة باسم الشرطة، إليان ماستويك، لمحطة ريغنموند المحلية، “في مرحلة ما انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بالحفل”.
وأشارت إلى أنه لم يتضح سبب الحادث أو العدد الدقيق للأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا لأن الشاحنة لم يتم نقلها من الموقع بعد، وفقا لموقع “بريكنغ نيوز”.
وأظهرت صور نشرتها محطة ريغنموند ومواقع إعلامية محلية أخرى، شاحنة ثقيلة تابعة لشركة نقل إسبانية في قاع حاجز صغير وسط طاولات نزهة مكسورة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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