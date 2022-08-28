الخارجية التركية تحث فرنسا على الاعتراف بعواقب ماضيها الاستعماري

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، فرنسا للاعتراف بعواقب ماضيها الاستعماري وعدم محاولة الهروب من الحقائق التاريخية، وجاء ذلك على خلفيات تصريحات ماكرون في الجزائر، أن بلاده تتعرض لحملة “تشويه” تقودها شبكات تركية وصينية وروسية، بسبب تركها الساحة في أفريقيا.

أنقرة – سبوتنيك. وقال بيلجيتش، في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، “نأمل أن تصل فرنسا في أسرع وقت ممكن إلى مرحلة النضج لمواجهة ماضيها الاستعماري، دون لوم الدول الأخرى، بما في بلدنا”.

وأضاف، “إذا اعتقدت فرنسا أن هناك ردود أفعال ضدها في القارة الأفريقية، فعليها أن تبحث عن مصدرها في ماضيها الاستعماري وجهودها لمواصلته بأساليب مختلفة، ويتعين عليها أن تصحح ذلك”.

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