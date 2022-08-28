روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لـ"محطة زابوروجيه" النووية

سلّمت بعثة روسيا الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي، أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس/آب الجاري.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. كتبت البعثة الروسية على “تويتر”، “وزعنا على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس”.
وأضافت أن “مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها ضمن النطاق الطبيعي”.
يشار إلى أن محطة زابوروجيه الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.
أوكرانيا تقطع آخر خطوط نقل الطاقة من زابوروجيه
26 أغسطس, 10:08 GMT
وتخضع منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه في أوكرانيا الآن لسيطرة الجيش الروسي نتيجة للعملية الخاصة.
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