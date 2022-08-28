روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لـ"محطة زابوروجيه" النووية

الأمم المتحدة – سبوتنيك. كتبت البعثة الروسية على “تويتر”، “وزعنا على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية في الـ25 من أغسطس”.

وأضافت أن “مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها ضمن النطاق الطبيعي”.

يشار إلى أن محطة زابوروجيه الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج.