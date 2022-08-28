غوتيريش يعرب عن خيبة أمله إزاء عدم توصل مؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية إلى توافق الآراء

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، عن “خيبة أمله” إزاء عدم صدور وثيقة ختامية للمؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك ، أن “الأمين العام يعرب عن خيبة أمله إزاء عدم تمكن المؤتمر الـ10 بين الأطراف بمعاهدة عدم انتشار ​الأسلحة من التوصل إلى توافق في الآراء”.

وأوضح في بيان، أن “الأمين العام يأسف لعدم تمكن (المؤتمر) من مواجهة التحديات الملحة التي تهدد أمننا الجماعي”.

وبحسب البيان، ناشد الأمين العام جميع الدول إلى استخدام كافة سبل الحوار والدبلوماسية والتفاوض بهدف تخفيف التوترات وتقليل المخاطر النووية والقضاء على التهديد النووي بشكل نهائي”.

وانعقد المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الفترة من 1 إلى 26 أغسطس 2022 .

اليابان تأسف لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي

يشار إلى أن هذا هو المؤتمر الثاني على التوالي الذي يعقد لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، وتفشل الدول الأعضاء في التوصل إلى وثيقة ختامية بشأنه.

ومنذ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ عام 1970، تعقد الدول الموقّعة على المعاهدة مؤتمرا كل 5 سنوات لمراجعة تطبيقها.