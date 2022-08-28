مسؤول بالدوما الروسي: موسكو ستتفاوض مع كيف فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط

أكد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس” الدوما”، ليونيد سلوتسكي، أن روسيا ستنظر في إمكانية التفاوض مع كييف، فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط.

موسكو- سبوتنيك. وقال سلوتسكي في فيديو نشره على “تيليغرام” ردا على منشور قناة “بيراكتار” على “تيليغرام”، “أريد أن أوضح للسادة النازيين.. نحن مستعدون للنظر في التفاوض إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا للاستسلام غير المشروط، وتقليص قواته المسلحة إلى أدنى ما يمكن، والقضاء غير المشروط على النازية”.

وفي وقت سابق أمس، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أمر ضروري، لكنه في نفس الوقت ليس كافيا للتوصل إلى السلام.

ميدفيديف: تخلي كييف عن الانضمام لحلف “الناتو” ليس كافيا لإرساء السلام

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.