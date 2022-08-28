إعلام: بريطانيا تستعد لأعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في يونيو/حزيران، تُركت البلاد بدون ناقلات طاقة روسية لأول مرة منذ عام 1997 بسبب العقوبات المفروضة. وكانت روسيا واحدة من أكبر موردي المنتجات النفطية إلى المملكة المتحدة في عام 2021 ، بحصة تزيد عن 24٪ ، بينما كانت بالنسبة للنفط والغاز حوالي ستة وخمسة في المائة على التوالي.