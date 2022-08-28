هجوم مسلح على منزل برلماني عراقي بمحافظة ميسان

أعلن مصدر أمني في العراق، اليوم الأحد، أن منزل عضو مجلس النواب رائد المالكي في محافظة ميسان، تعرض لهجوم مسلح.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المصدر ذاته أن منزل المالكي وسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان، تعرض لهجوم شنه مسلحون. زعيم التيار الصدري بالعراق يعلن استعداده لتوقيع اتفاقية لانسحاب كل أحزاب ما بعد 2003 وأوضح المصدر الأمني أن الهجوم المسلح لم يسفر عن حدوث إصابات بشرية. يأتي هذا في أعقاب إصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيه للأجهزة الأمنية بالتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، وبما يساعد في بسط الاستقرار.

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