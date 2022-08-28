الجزائر.. أمطار رعدية تضرب 14 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية غزيرة، في 14 ولاية بأنحاء البلاد.

وقالت مصالح الأرصاد في تحذيرها إن كميات الأمطار المتساقطة سوف تصل 25 ملم بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة ليلا، بحسب صحيفة “النهار”.

الجزائر.. تحذير من أمطار رعدية على 23 ولاية

وأوضحت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار هي: سيدي بلعباس، وسوق أهراس، وميلة، وأم البواقي.