الجزائر.. أمطار رعدية تضرب 14 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية غزيرة، في 14 ولاية بأنحاء البلاد.
وقالت مصالح الأرصاد في تحذيرها إن كميات الأمطار المتساقطة سوف تصل 25 ملم بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة ليلا، بحسب صحيفة “النهار”.
الجزائر.. تحذير من أمطار رعدية على 23 ولاية
5 ديسمبر 2021, 07:43 GMT
وأوضحت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار هي: سيدي بلعباس، وسوق أهراس، وميلة، وأم البواقي.
وتتساقط الأمطار أيضا على ولايات: تبسة وقالمة وباتنة، وتلمسان، وقسنطينة، وخنشلة، والنعامة، وإن قزام، وبرج باجي مختار، وتمنراست.
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