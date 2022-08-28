السفير الأوكراني السابق بألمانيا يثير غضب الألمان

أثار السفير الأوكراني السابق بألمانيا أندريه ميلنيك، موجة من ردود الأفعال الغاضبة من قبل الرأي العام في ألمانيا بعد تصريحاته الأخيرة.
وتسببت تغريدة لميلينك، بهذه الردود بعدما “غرد” قائلا: “لقد دعوتك إلى أوكرانيا. تم إلغاء هذه الدعوة”، في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء ساكسونيا مايكل كريتشمر لزيارة كييف، بعد تصريحات الأخير لبدء مفاوضات مع روسيا.
وعلق صاحب الحساب الذي حمل اسم Züheyr Sertkol، قائلا: “منذ بداية الصراع، كان أندريه ميلنيك يعطي تعليمات للسياسيين الألمان كما لو كان المستشار الفيدرالي. وإنه يعلن السياسيين الذين لا يرقصون على لحنه المتشدد أناس غير مرغوب فيهم”.
فيما علق صاحب الحساب Ronald Unger، قائلا: “عزيزي السيد ميلنيك، مشكلة أوكرانيا هي أنها تطلب دائما من العالم بأسره، لكنها ورجال السياسة بها لا يهتمون بعواقب العقوبات على الناس وعلى بقية العالم”.
وقال أحد المعلقين: “من أضر بمن؟ لقد جرحنا أنفسنا ولحمنا بمساعدة العقوبات المذهلة!”.
وقال فرانك فريبي ساخرا: “إسمع، سيد ميلنيك، أنت لا تنتمي إلى هنا. إذهب إلى منزلك، الشتاء قاب قوسين أو أدنى. سيكون من الأسهل التجمد في المنزل”.
يذكر أنه في يوليو / تموز، وقع رئيس أوكرانيا فلادديمير زيلينسكي مرسوما يقضي بإقالة أندريه ميلنيك، السفير لدى ألمانيا، الذي أثارت تصريحاته صدى مرارًا وتكرارًا.
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