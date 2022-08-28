السفير الأوكراني السابق بألمانيا يثير غضب الألمان

وعلق صاحب الحساب الذي حمل اسم Züheyr Sertkol، قائلا: “منذ بداية الصراع، كان أندريه ميلنيك يعطي تعليمات للسياسيين الألمان كما لو كان المستشار الفيدرالي. وإنه يعلن السياسيين الذين لا يرقصون على لحنه المتشدد أناس غير مرغوب فيهم”.