الرئيس التونسي يجري مباحثات مع مسؤولين بالأمم المتحدة

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أمينة محمد، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر.
وذكر بيان للرئاسة التونسية، اليوم الأحد أن هذا اللقاء تمحور حول متابعة نتائج اليوم الأول من اجتماعات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.
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أمس, 11:14 GMT
كما تناول اللقاء السبل الكفيلة بمساهمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وإحلال السلام ومحاربة مظاهر الفساد ودعم جهود الحوكمة.
وتطرق اللقاء كذلك للعلاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة في شتى المجالات.
كما شهد استعراض الفرص المتاحة للجانبين لتنويع هذه الشراكات وتوسيعها.
يذكر أن فعاليات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية افتتحت أمس السبت تحت إشراف رئيس الجمهورية.
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