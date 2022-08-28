عملة "بتكوين" تواصل خسائرها وتفقد 60% من قيمتها

واصلت عملة “بتكوين” الرقمية خسائرها التي أدت إلى هبوطها بنحو 60 في المائة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام، متراجعة إلى ما دون 20 ألف دولار.
ووفقا لـ”رويترز”، نزلت “بتكوين”، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5% إلى 19946 دولاراً، أمس السبت، بانخفاض 298 دولاراً عن إغلاقها السابق.
وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 في المائة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولاراً، الذي سجلته في 28 مارس/آذار الماضي.
خبراء يكشفون عن حصانة اختراق “بتكوين” ومدى ضعف الأجهزة الحاسوبية أمامها
27 يناير, 07:28 GMT
في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76% إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.
يأتي انخفاض “بتكوين” بعد أداء ضعيف للعملة الجمعة الماضية، إذ نزلت مع تراجع بورصة وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3 في المائة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك