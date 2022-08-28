"نصر الله" يلتقي وفدا من قيادة "حماس".. صور

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، وفدا من حركة حماس، حيث تم استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة.

وأفادت قناة المنار، ظهر اليوم الأحد، بأن حسن نصر الله استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مع وفد من قيادة الحركة، ضم كلا من خليل الحية وأسامة حمدان.

العاروري يلتقي نصر الله ويبحثا آخر التطورات السياسية والميدانيةhttps://t.co/QFnZTD8rh1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 28, 2022

وأشارت القناة إلى أنه جرى خلال اللقاء “استعراض وتقييم آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وخصوصا المواجهات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”.