تراس تعد البريطانيين بخفض الضريبة في حال أصبحت رئيسة للوزراء

أشار تقرير إعلامي إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، ترغب في تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، في حال تم انتخابها للمنصب الجديد.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية نقلاً عن مصدر أن رئيس وزارة الخارجية البريطانية، في حالة فوزها في انتخابات رئيس وزراء البلاد، تدرس إمكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبحسب المنشور، ستقدم وزارة الخزانة البريطانية لرئيس الوزراء المقبل خطة على غرار رد فعل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون على الأزمة المالية لعام 2008 ، عندما قرر خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتا بنسبة 2.5٪. وتنص الخطة، بحسب الصحيفة، على خيارات متنوعة لتخفيض الضريبة منها 2.5٪ أو 5٪.

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ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: “خفض ضريبة القيمة المضافة هو الملاذ الأخير. كانوا [وزارة الخزانة] يتحدثون عن النهج الذي استخدمه جوردون براون في وقت بدا فيه تراجع ثقة المستهلك”.

سيكون تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ هو الأكبر في تاريخ الدولة. وتدرس تراس خفض ضريبة القيمة المضافة من 20٪ إلى 15٪. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة لكل أسرة ما يصل إلى 1300 جنيه إسترليني (1527 دولارًا) سنويًا.

وعلى الرغم من إصرار تراس إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الدعم المالي حتى النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وقد ناقشت تخفيضات ضريبة القيمة المضافة مع كبار مستشاريها ولا تستبعد مثل هذا الخيار، بحسب المنشور.