حول الاتفاق النووي الإيراني.. لابيد: قادة الجيش والموساد مستعدون لمواجهة أي سيناريو

قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمن بلاده القومي.

وعقد لابيد مؤتمرا صحفيا حول الاتفاق النووي الإيراني، أوضح من خلاله أن الاتفاق هو “اتفاق سيء”، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.

ערכתי היום תדרוך כתבים על הסכם הגרעין. ההסכם הוא הסכם לא טוב. הוא היה לא טוב כבר כשהוא נחתם ב-2015. היום הסכנות שגלומות בו גדולות עוד יותר. הוא קרוב יותר לתאריך הסיום שלו, ואיראן נמצאת במקום אחר מבחינה טכנולוגית. צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ pic.twitter.com/FPd7dE5WWp — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 28, 2022

وأكد لابيد أن قادة الجيش وجهاز “الموساد” مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مدعيا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

צה”ל והמוסד קיבלו מאיתנו הנחיה להכין את עצמם לכל תרחיש. נהיה מוכנים לפעול כדי לשמור על ביטחון ישראל. האמריקאים מבינים את זה, העולם מבין את זה, גם החברה הישראלית צריכה לדעת את זה. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 28, 2022

واستطرد لابيد بأن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية متعددة الأبعاد منذ أكثر من عام من أجل منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، مع التشديد على أن الأمريكيين والأوروبيين يدركون المخاطر المتعلقة بهذا الاتفاق.