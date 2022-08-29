بدء تمرين إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليابان في كيوشو

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن مناورة عسكرية أمريكية يابانية مشتركة مع تدريب على إطلاق النار انطلقت يوم الأحد في محافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو.

سبوتنيك. ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية “NHK”، ستستمر المناورات، التي تجري في بلدة ياماتو، حتى 9 سبتمبر/ أيلول وستشمل حوالي 1400 جندي ياباني للدفاع الذاتي بالإضافة إلى حوالي 700 جندي أمريكي.

ووثق المراسلون انطلاق التدريب بمشاركة 150 عنصرا من كلا البلدين، وخلال التمرين، كان الجنود يتدربون على إصابة هدف يبعد حوالي 2000 متر باستخدام نظام الأسلحة الأمريكية المضاد للدبابات.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام الأسلحة الأمريكية المضاد للدبابات “Javelins” خلال تدريبات عسكرية في اليابان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قد أفادت، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن قوات البحرية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تمرينا عسكريا مشتركاً في هاواي.