الشرطة الفرنسية تحقق في مزاعم تعرض بوغبا للابتزاز من قبل "عصابات"

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في مزاعم لاعب كرة القدم الدولي بول بوغبا، بأنه يتعرض للتهديد والاستهداف بالابتزاز من قبل أفراد العصابات.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به مصدر مطلع على القضية لوكالة “فرانس برس” اليوم الأحد. مزاعم بوغبا تأت بعد أن نشر شقيقه ماتياس مقطع فيديو غريبا على الإنترنت – بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية) – واعدا بـ”اكتشافات عظيمة” حول نجم يوفنتوس.

وقال بيان موقع من محاميه، والدته يو موريبا، ووكيلته الحالية رافاييلا بيمنتا، إن الفيديوهات التي نشرت مساء السبت “ليست مفاجأة للأسف”.

وجاء في البيان: “إنها إضافة إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا”، وأضاف أنه تم “إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن تكون هناك تعليقات أخرى بخصوص التحقيق الجاري”.

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ووعد ماتياس بوغبا (32 عاما) “بالكشف عن أخيه (بول) ووكيلته رافائيلا بيمنتا”، التي تتولى رئاسة شركة الوكيل السابق مينو رايولا الذي توفي في أبريل/ نيسان.

وقال: “العالم كله، وكذلك جماهير شقيقي، وحتى أكثر من ذلك، المنتخب الفرنسي ويوفنتوس، زملاء أخي في الفريق ورعاته يستحقون معرفة أشياء معينة”.

وأضاف ماتياس، وهو لاعب كرة قدم محترف أيضا، أن الناس بحاجة إلى معرفة ما يعرفه من أجل الحكم على ما إذا كان شقيقه “يستحق مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في كأس العالم، وإذا كان يستحق أن يكون لاعبا أساسيا في يوفنتوس”.