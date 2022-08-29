وزير الداخلية السوداني يشدد على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون

شدد وزير الداخلية السوداني، عنان حامد محمد عمر، اليوم الأحد، على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وتابع الوزير، حسب صحيفة “الانتباهة” السودانية، أن فرض هيبة الدولة “ضروري لمنع الفوضى والتفلتات الأمنية في قطاع المعادن بالسودان”. وخاطب عنان حامد، الإدارة العامة لتأمين التعدين في السودان حول واقع المشكلة ومستقبلها. وأشار الوزير إلى تحديات كثيرة تواجه تأمين التعدين. طالب الوزير بتحسين هيكل الرواتب والتأهيل والتدريب لكي تتمكن شرطة تأمين التعدين من القيام بمهامها.

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