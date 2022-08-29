المركزي المصري يكشف حصول القاهرة على ودائع خليجية بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الأول للعام الجاري

كشف البنك المركزى المصري حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بقيمة 13 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، بأن الودائع الخليجية انقسمت إلى 5 مليارات دولار من السعودية ومثلها من الإمارات و3 مليارات دولار من قطر، بحسب ما نقلت صحيفة “المال”.

وأوضح التقرير أن الودائع الخليجية طويلة الأجل في البنك المركزي سجلت 15 مليار دولار بواقع 5.7 مليار دولار للإمارات و5.3 مليار دولار للسعودية و 4 مليارات دولار للكويت.

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير