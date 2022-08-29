رئيس وزراء إثيوبيا يبدأ زيارة "غير معلنة" إلى الجزائر

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الجزائر في زيارة رسمية غير معلنة مسبقا تستغرق يومين.

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن الوزير الأول أيمن عبد الرحمن استقبل نظيره الإثيوبي آبي أحمد الذي وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين.

#فيديو🎥: الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان @BAbderrahmane_A ، يستقبل رئيس الوزراء الأثيوبي السيد أحمد علي آبـيي، الذي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين. رابط الفيديو🎥⬇️https://t.co/Onm5g3h0ge pic.twitter.com/XHcCgwxQqf — مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) August 28, 2022

فيما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: “شرع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيد آبي أحمد علي، بعد ظهر يوم الأحد، في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين”.

وأضافت: “كان في استقباله لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي”.

ولم يُعلن عن زيارة آبي أحمد للجزائر قبل وصوله.