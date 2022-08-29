الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما احتجاجًا على اعتقاله الإداري، ودعا إلى إطلاق سراحه، وجاء ذلك وفق ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين .

غزة – سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان “مصدومون من الصور المروعة لخليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 169 يوما احتجاجا على اعتقاله دون اتهام حيث أصبح يواجه خطر الموت الوشيك”.

ودعت البعثة الدولية السلطات الإسرائيلية للإفراج عنه ما لم توجه له تهمة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نشرت صورة مروعة للسجين خليل العواودة في المستشفى، حيث يواصل إضرابه عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وسمحت السلطات الإسرائيلية لبعض أفراد عائلة الأسير العواودة بزيارته في المستشفى، بعد قرار عسكري إسرائيلي بتجميد أمر الاعتقال الإداري دون الإفراج عنه.

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض إطلاق سراح الأسير الفلسطيني خليل عواودة

ويقضي الأسير خليل العواودة حكما بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وفق تقارير استخبارية سرية دون محاكمة أو توجيه أي تهمة له.