بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري.. الدفاع الروسية تعلن موعد مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستطلق مناورات “فوستوك 2022” البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري وأن المناورات ستجرى في سبعة ميادين شرقي البلاد.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيانها، “سيتم إجراء مناورات “فوستوك 2022″ الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية”. وأضافت، أنه خلال المناورات سيتم التدرب على ضمان الأمن العسكري لروسيا وحلفائها في المنطقة الشرقية. ومن المقرر أن تجرى التدريبات في سبعة ميادين للدفاع الجوي، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان في أقصى شرقي روسيا. الجيش الروسي يدمر المنشآت الحيوية للجيش الأوكراني و”يحرمه من الوقود” وتهدف المناورات لتحسين مهارات القادة في القيادة وإدارة القوات لصد العدوان المفترض عن الجناح الشرقي ومياه الشرق الأقصى الروسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي