إصابة جندي إسرائيلي وإطلاق نار على نقاط عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

أصيب جندي إسرائيلي بجراح، اليوم الأحد، بعد إلقاء شبان فلسطينيين الحجارة صوب دورية عسكرية عند مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله.

القدس – سبوتنيك. كما أطلق مسلحون النيران على موقعين عسكريين تابعين للجيش أحدهما عند مدخل مستوطنة “عوفرا” شرق رام الله ، والآخر عند مدخل مستوطنة “يتسهار” جنوب مدينة نابلس، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن “جنديا أصيب بعد رشقه بالحجارة من قبل فلسطينيين قرب مستوطنة (نفيه تسوف)”.

وذكرت القناة نقلا عن مصادر أمنية قولها، “عمليتا إطلاق نار، قبل قليل، نحو قوات الجيش الإسرائيلي، واحدة قرب مستوطنة (عوفرا) شرقي رام الله، والثانية قرب مستوطنة (يتسهار) جنوبي نابلس دون وقوع إصابات”.

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