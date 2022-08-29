سلطات زابوروجيه مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأمين زيارتها

وأضاف باليتسكي، قائلا: “نحن على استعداد لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لتزويدهم بالأمن الكامل من جانبنا، ونحن على استعداد لتزويدهم بالوصول إلى المحطة والأراضي المجاورة حتى يتمكنوا من تقييم الوضع الحقيقي وتفتيش الأماكن والتأكد من أن القصف يتم من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وأنه لم يتم نشر أسلحة في المحطة وخاصة الأسلحة الثقيلة. السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لضمان “نظام الصمت” طوال المدة”.