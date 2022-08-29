حكومة بافاريا: ألمانيا لم تجد حتى الآن بديلا للغاز الروسي

قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سويدير، أن المفاوضات الألمانية لاستيراد الغاز من الشركاء الأجانب لم تساعد برلين بإيحاد بديل للغاز الروسي بعد، مشيرا إلى أن بلاده صارت تدفع أموالا أكثر لروسيا من قبل.

برلين-أغسطس.وقال سويدير في حديث لقناة “زي دي اف” الألمانية :” بالنسبة لمصادر الطاقة، نحن نحول المزيد من الأموال إلى روسيا أكثر من قبل، وهناك مخاطر بحيث أن الأسعار ترتفع بشكل كبير وليس هناك بديل”.

وأضاف أن “ألمانيا ما زالت تواجه مشكلة في إيجاد بديل للغاز الروسي”.

ولفت إلى أن “الزيارات التي أجريت إلى قطر والنرويج وكندا لم تساعد” في إيجاد بديل لهذا الغاز.