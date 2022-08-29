حكومة بافاريا: ألمانيا لم تجد حتى الآن بديلا للغاز الروسي

قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سويدير، أن المفاوضات الألمانية لاستيراد الغاز من الشركاء الأجانب لم تساعد برلين بإيحاد بديل للغاز الروسي بعد، مشيرا إلى أن بلاده صارت تدفع أموالا أكثر لروسيا من قبل.
برلين-أغسطس.وقال سويدير في حديث لقناة “زي دي اف” الألمانية :” بالنسبة لمصادر الطاقة، نحن نحول المزيد من الأموال إلى روسيا أكثر من قبل، وهناك مخاطر بحيث أن الأسعار ترتفع بشكل كبير وليس هناك بديل”.
وأضاف أن “ألمانيا ما زالت تواجه مشكلة في إيجاد بديل للغاز الروسي”.
ولفت إلى أن “الزيارات التي أجريت إلى قطر والنرويج وكندا لم تساعد” في إيجاد بديل لهذا الغاز.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصوص، على شراء موارد الطاقة. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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