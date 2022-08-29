غزالة تتجول داخل متجر في أمريكا… فيديو

صدم المتسوقون داخل أحد المتاجر الأمريكية، عندما فوجئوا بوجود غزالة تتجول بينهم.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغزالة ذات ذيل أبيض وهي تتجول في متجر بولاية ميتشيغان الأمريكية.
وقال أحد زبائن المتجر، الذي كان متواجدا أثناء الواقعة، كوني ماكغينيس، والتقط الفيديو المتداول: “كنت أتسوق وسمعت ضجة قادمة من واجهة المتجر، وسمعت الناس يرددون أوه لا، ورأيت غزالا يسير في أحد الممرات، فصُدمت لوهلة، ثم أخرجت هاتفي لكي أصوره”.
وأضاف ماكغينيس أن الغزالة ظلت في المبنى لمدة 20 دقيقة، قبل أن تقوم الشرطة بتوجيهها خارج باب مفتوح، بتحصين الممرات بواسطة صناديق وعربات.
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