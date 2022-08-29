غزالة تتجول داخل متجر في أمريكا… فيديو

وقال أحد زبائن المتجر، الذي كان متواجدا أثناء الواقعة، كوني ماكغينيس، والتقط الفيديو المتداول: “كنت أتسوق وسمعت ضجة قادمة من واجهة المتجر، وسمعت الناس يرددون أوه لا، ورأيت غزالا يسير في أحد الممرات، فصُدمت لوهلة، ثم أخرجت هاتفي لكي أصوره”.