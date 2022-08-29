الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يكافح التضخم بخفض قيمة عملة البيتكوين

ويطمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة عن طريق رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية.

وقال شينغ ليمين، المدير المالي لمؤسسة ICB Fund، لـ”سبوتنيك” إن ما أعلنه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يعني أنه لا بد من انخفاض قيمة عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها التي وصلتها في يونيو/حزيران الماضي، 17.6 ألف دولار.