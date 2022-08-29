رئيس وزراء إثيوبيا يجري محادثات مع تبون على انفراد ويزور مصنع أدوية في الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إجراء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، محادثات، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارة الأخير للجزائر.

وأشار الحساب الرسمي للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل إلى أن تبون “أجرى محادثات على انفراد مع آبي أحمد”.

وأقام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، استقبالا رسميا لرئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، في مقر رئاسة الجمهورية، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية.

🔵🔵صور.. لاستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون لرئيس الوزراء الإثيوبي pic.twitter.com/VYL0rMUbcM — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 29, 2022

وقبل لقائه تبون، زار آبي أحمد والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مصنع “صيدال” للأدوية بالعاصمة الجزائر، الذي ينتج 200 نوع من الأدوية، ويشار إليه بأنه الأكبر من نوعه في أفريقيا، وفقا لشبكة “فانا” الإثيوبية.

كما زار رئيس الوزراء الإثيوبي، صباح اليوم، نصب الشهداء في العاصمة الجزائر، ووضع إكليلا من الزهور في المكان.

ولم يُعلن عن زيارة آبي أحمد للجزائر قبل وصوله.