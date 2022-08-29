زاخاروفا تصف قصف كييف لمحطة زابوروجيه النووية "بالانتحار"

أدلت ماريا زاخاروفا بعدة تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، حول الوضع في محطة زابوروجيه النووية وزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة للمحطة.

وصرحت زاخاروفا لقناة “روسيا 24” التلفزيونية أن “بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستصل في الأيام المقبلة”.

وأردفت زاخارزفا: “تتوقع روسيا أن تكون استنتاجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مهنية وخالية من أي تحيزات سياسية”.

كما اعتبرت زاخاروفا أن “تصريحات الغرب بأنه تم إقناع روسيا لتسمح لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروحيه، غير صحيحة وتشوه الحقائق”.

بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي في طريقها إلى زابوروجيه

واعتبرت زاخاروفا أن القصف المستمر للمحطة من قبل كييف يمكن وصفه “بالانتحار”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين في 29 أغسطس/آب، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.

وصرح بيسكوف للصحفيين بأن “روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل.