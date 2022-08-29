الخارجية الروسية تشكك بجدية الغرب الأخذ بالاعتبار مصالح صربيا في كوسوفو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، في تعليقها على تسوية الوضع في كوسوفو، إن “بلغراد تقدر الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع بريشتينا بحذر.

وقال موقع الوزارة على الإنترنت في بيان: “تؤكد تعليقات الدوائر الصربية على حقيقة الاتفاق أن بلغراد تقيّم بعقلانية ما تم تحقيقه، وتؤكد على المهمة الأسمى المتمثلة في حماية حقوق رعاياها في كوسوفو وليس لديها أوهام بشأن فرص انتظار ” التطور” من إملاءات الغرب الموالي للألبان”. وأضاف البيان:

من الصواب الإشارة إلى الجوانب الحيوية الأخرى لحالة صرب كوسوفو، التي لم يتم تعديلها بعد، بما في ذلك لوحات المركبات، والتي تعتبر بالغة الأهمية لحرية التنقل، وهناك اتفاق على أن الوضع لا يزال صعبا للغاية.

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وأردفت: “إن التوصل إلى حل وسط جزئي قلل إلى حد ما من حدة الموقف، الذي كان ينزلق بثبات نحو خيار القوة، وسمح للمشاركين المباشرين في الصفقة بالتحدث عن بعض التقدم، وفي غضون ذلك، يظل السؤال الأساسي مفتوحًا عما إذا كان الغرب مستعدا لأن يأخذ في الاعتبار بجدية المصالح المشروعة لصربيا فيما يتعلق بكوسوفو، التي نالت “استقلالها” نتيجة عدوان الناتو على يوغوسلافيا في عام 1999 على حراب نفس الأمريكيين وحلفائهم الذين قصفوا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية”.

وأردف البيان: “الجواب يمكن العثور عليه بسهولة في بيان بلغراد للممثل الأمريكي الخاص لغرب البلقان، والذي أعلن أن الوقت قد حان لنسيان رواية “كوسوفو هي صربيا” وتغييرها إلى “كوسوفو وصربيا هم أوروبا” .

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