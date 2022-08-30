اللافي يرأس حلقة نقاش حول مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح اليوم الاثنين، حلقة النقاش التي نظمها المجلس حول مشروع المصالحة الوطنية، بحضور وزيرة العدل المستشارة حليمة البوسيفي، وعدد من القضاة وأساتذة القانون.

وقال اللافي في كلمته أمام الحضور، إن لقاء اليوم يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسة للمصالحة الوطنية، ألا وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية.

وأوضح أن هذا المشروع، يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها، بحسب بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.

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وشدد اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، بأخذ المجلس الرئاسي على عاتقه العمل على إنجاحه، بعد اعتماده من الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني.

فيما أكد رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، أن الليبيين بحاجة للمصالحة، وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات، لضمان الاستقرار، موضحا أن بنود صياغة القانون، ستضع أساسا متينا لمصالحة شاملة.

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لحلقة النقاش، أكدت وزير العدل حاجة الليبيين لمشروع قانون للمصالحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.