"غوغل" تطرح أداة تسهل من إنشاء تطبيقات "أندرويد" تعمل على أجهزة متعددة

وأوضحت “غوغل” في مدونة لها أنها طرحت أداة “SDK”، والتي تساعد المطورين على جعل تطبيقاتهم تعمل عبر مجموعة متنوعة من أجهزة “أندرويد” الذكية، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيونات والسيارات التي لا تعمل بنظام “أندرويد”.

ومن المتوقع أن تكون أداة “SDK” مفيدة في العديد من الحالات، منها السماح لعدة مستخدمين على أجهزة منفصلة باختيار أصناف من قائمة عند إنشاء طلب طعام جماعي من أحد المطاعم، مما يجعلك غير مضطر لتمرير هاتفك في جميع أنحاء الغرفة، كما أنه يمكن أن يتيح لك المتابعة من حيث توقفت عند قراءة أحد المقالات عند انتقالك من هاتفك إلى حاسوب لوحي، أو حتى السماح للركاب داخل السيارة بمشاركة موقع معين على الخريطة مع نظام الملاحة في السيارة.