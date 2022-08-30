الشرطة الألمانية تضبط أكثر من نصف طن كوكايين في شحنة موز

ضبطت الشرطة الألمانية 660 كلغ من الكوكايين في شحنة للموز، وقامت بمصادرتها.

برلين- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها فقد صادرت الشرطة الألمانية ما يقرب من 660 كيلوغراماً (1،455 رطلاً) من الكوكايين بقيمة نحو 50 مليون يورو (50.04 مليون دولار) في شحنة موز بعد تلقيها إخطارا من بائع خضار في ولاية براندنبورغ الألمانية الفيدرالية.

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وحسب محققي الولاية، اتصل مورد محلي للخضروات والفواكه بالشرطة، وأبلغهم، فعثر الضباط على كتل من مادة بيضاء مخبأة بين حمولة الموزـ وبعد الاختبار تبين أنها مادة الكوكايين.

وقالت الشرطة إن المخدرات كانت ملفوفة في بلاستيك، وكان وزن كل عبوة نحو كيلوغرام، مضيفة أن هذه هي أكبر دفعة من الكوكايين تم العثور عليها في براندنبورغ.