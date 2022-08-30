العراق… زعيم "تحالف الفتح": السلاح ليس حلا

علق هادي العامري، زعيم “تحالف الفتح” العراقي، على التطورات التي يشهدها العراق، ووجّه رسالة إلى جميع أطراف الأزمة.

وقال العامري، اليوم الاثنين، إنه يجب على جميع الأطراف أن تتوقف عن استخدام السلاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع زعيم “تحالف الفتح”: “أناشد جميع الأطراف بالتوقف عن استخدام السلاح واللجوء إلى التهدئة”.

وقال هادي العامري: “لا يوجد حل بين الأخوة إلا بالحوار… السلاح ليس حلا”.

وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.

وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.

الإطار التنسيقي في العراق يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار ويطالب الجميع بالتدخل

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.