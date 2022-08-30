العراق.. ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 20 شخصا

قُتِلَ 20 شخصا خلال الاشتباكات بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة لمنافسيه السياسيين في بغداد وعدد من المحافظات.

ووفقا لوكالة فرانس برس، التي أشارت إلى مصادر طبية “ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات في العراق حتى 20 شخصا، وأصيب أكثر من 300 آخرين”.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام محلية، بوقوع حريق كبير داخل المنطقة الخضراء وبتصاعد أعمدة الدخان داخلها.

وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق اليوم لوكالة “سبوتنيك”، إن انفجارات قوية دوت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة. مشيرا إلى سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر.

وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.

وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.

إعلام: حريق كبير داخل المنطقة الخضراء

من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.