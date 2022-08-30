الخارجية التركية: التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن التطورات في بغداد باتت تهدد استقرار العراق ووحدته وأمنه.

وأضافت الخارجية التركية، أنها تدعو جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس وحل النزاعات عبر الحوار. مشيرة إلى أنها قلقة من انتشار العنف في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الخارجية التركية، أن استقرار وأمن العراق الصديق والشقيق له أهمية حيوية بالنسبة لأنقرة، وفقا لقناة ” تي آر تي”.

الخارجية التركية: استقرار وأمن #العراق الصديق والشقيق له أهمية حيوية بالنسبة لـ #تركيا pic.twitter.com/WWU3d68i6R — TRT عربي (@TRTArabi) August 29, 2022

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الصحة العراقية مقتل 20 شخصا، وإصابة أكثر من 300 آخرين، اليوم، خلال الاشتباكات بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة لمنافسيه السياسيين في بغداد وعدد من المحافظات.

وشهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد وقوع حريق كبير وتصاعد أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات.

وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.

وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.

العراق.. ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 20 شخصا

من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.