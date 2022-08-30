فرنسا تدعو القادة العراقيين إلى إعادة تأكيد تمسكهم بالإطار الدستوري واحترام مؤسسات الدولة

دعت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القادة العراقيين إلى تمسكهم بالإطار الدستوري واحترام مؤسسات الدولة.

وأعربت الخارجية الفرنسية عن بالغ قلقها إزاء الأحداث الجارية في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات العراقية.

وقالت في بيان، ندعو إلى الوقف الفوري للمواجهات الدامية في العراق ويجب على الأطراف العراقية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

ويأتي ذلك في ظل المواجهات التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغدادالعراق.. ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 20 شخصا حيث وقوع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان، إثر انفجارات قوية ناجمة عن قذائف هاون مجهولة، كما تصاعدت حدة الاشتباكات وأظهرت مقاطع مصورة استخدام المسلحين لقذائف آر بي جي ورشاشات ثقيلة.

وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، كما قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء في عموم المحافظات.

وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام مجموعة أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.

العراق.. ارتفاع قتلى الاشتباكات إلى 20 شخصا

من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.