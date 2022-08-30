سلطات القرم تعلن عن إمكانية تأجيل "منتدى يالطا الاقتصادي"

يذكر أنه في عام 2021، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، عن تأجيل منتدى يالطا الاقتصادي الدولي السادس (YIEF) الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، إلى عام 2022 بسبب الوضع الصعب مع فيروس كورونا. وكان من المتوقع عقد المنتدى في الربع الرابع.