قيادة العمليات المشتركة العراقية تقرر رفع حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد

قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، “رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات”.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، أن “قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات”، حسب وكالة الانباء العراقية- واع.

مقتدى الصدر يعتذر للشعب العراقي ويوجه المتظاهرين بالانسحاب الكامل من الاعتصامات خلال ساعة

يأتي ذلك بعدما وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.

وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: “كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح”، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

وتابع: “هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري”، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: “لن أعود إليها نهائيا”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت “حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين إلى إشعار آخر”.

واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.