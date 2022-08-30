البعثة الأممية في العراق ترحب بدعوة مقتدى الصدر لإنهاء الاعتصامات والمظاهرات وتصفها بـ"المعتدلة"

رحبت البعثة الأممية لدى العراق، اليوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإنهاء الاعتصامات والمظاهرات في البلاد.

وقالت البعثة الأممية، عبر حسابها على “فيسبوك” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن “يونامي ترحب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد مقتدى الصدر”، مشددة على “ضرورة ضبط النفس والتهدئة لكي يسود صوت العقل”.

مقتدى الصدر يعتذر للشعب العراقي ويوجه المتظاهرين بالانسحاب الكامل من الاعتصامات خلال ساعة

ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.

وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: “كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح”، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

وتابع: “هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري”، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: “لن أعود إليها نهائيا”.

واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.