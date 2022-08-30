أعلن نائب رئيس السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن مقاطعة خيرسون لا يمكن أن تعود إلى نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف.

وكان رئيس النظام الأوكراني زيلينسكي قد زعم أن كييف ستستعيد السيطرة على مناطق خرجت من نطاق سيطرة حكومته منها مقاطعة خيرسون.

وقال كيريل ستريموسوف للصحفيين:

لن تعود مقاطعة خيرسون إلى نطاق سيطرة النازيين مهما بذلوا من جهود لمكافحة العدالة التي تحققت لنا.

وتخلصت مقاطعة خيرسون من التبعية للنظام النازي الأوكراني بمساعدة القوات الروسية التي اضطرت إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا من أجل وقف اعتداءات قوات النظام الأوكراني على السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ونوه ستريموسوف إلى أن خيرسون كانت وستبقى مدينة روسية.

وعن ادعاءات رئيس النظام الأوكراني حول استعادة السيطرة على خيرسون قال نائب رئيس سلطة خيرسون إن محاولات النازيين الهجومية مآلها الفشل. وأضاف:

روسيا لا تبدأ حروبا. إنها تنهيها.