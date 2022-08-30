رئيس المجلس الأوروبي يجري محادثات هاتفية مع علييف وباشينيان قبل اللقاء المشترك في بروكسل

ناقش الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عملية تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان خلال محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني: “في 30 أغسطس، اتصل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وخلال المكالمة الهاتفية، تمت مناقشة عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وجدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد في بروكسل في 31 أغسطس تحت تنظيم الاتحاد الأوروبي”.

وكان حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني قد صرح، في وقت سابق، أنّ باكو تأمل أن يتم الاتفاق في اجتماع علييف-ميشيل-باشينيان في بروكسل على إنشاء مجموعة عمل لإعداد نص اتفاق السلام.

كما أجرى رئيس وزراء أرمينيا محادثة هاتفية مع ميشيل، بحسب ما نقلت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية، حيث ناقشا الاجتماع المرتقب في بروكسل في 31 أغسطس/آب، مع الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف.