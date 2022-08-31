وزير الداخلية الإيراني: سنفتح حدودنا البرية مع العراق حينما نطمئن على سلامة المسافرين

أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفتح حدودها البرية مع العراق، عندما تطمئن على سلامة المسافرين الإيرانيين.

طهران – سبوتنيك. وقال وحيدي، في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: “الأجواء مع العراق مفتوحة أما الحدود البرية فسيتم فتحها متى حصلنا على الاطمئنان على سلامة الزوار”.

وكان الناطق باسم الطيران المدني الإيراني، مير أكبر رضوي، أعلن في وقت سابق، أن خطوط الطيران المدني وضعت برنامجا لإعادة الإيرانيين المتواجدين في العراق، على خلفية الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد منذ يوم أمس.

إيران تنسق لعودة مواطنيها من العراق جوا بسبب الأحداث

وشهد العراق أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.