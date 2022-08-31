رئيس الموساد السابق: إسرائيل استهدفت النووي الإيراني "في قلب إيران"

قال يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد السابق، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل نفذت عمليات لا حصر لها ضد البرنامج النووي الإيراني خلال قيادته للجهاز الاستخباراتي.

ونقل الموقع الإلكتروني “تايمز أوف إسرائيل”، مساء اليوم الثلاثاء، عن كوهين أن بلاده نفذت عمليات كثيرة “لا حصر له” ضد برنامج إيران النووي، خلال فترة وتوليه مهام منصبه كرئيس لجهاز الموساد.

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وجاءت تصريحات يوسي كوهين في حدث أقيم في سويسرا بمناسبة إحياء مرور 125 عاما على المؤتمر الصهيوني الأول، منتقدا الاتفاق النووي الذي تعتزم إيران والقوى الدولية التوقيع عليه، في وقت قريب.

ورفض كوهين الخوض في تفاصيل العمليات التي قام بها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” ضد البرنامج النووي الإيراني، قائلا:

“دون الخوض في التفاصيل، يمكنني أن أقول لكم إن الموساد حقق نجاحات عديدة في الحرب ضد برنامج إيران النووي… لقد عملنا من حول العالم وعلى الأراضي الإيرانية نفسها، في قلب منطقة آيات الله”.

وأشار يوسي كوهين إلى أن إسرائيل ستواصل القيام بما يلزم فعله من أجل منع إيران من حيازة أسلحة نووية إذا تم التوقيع على اتفاق جديد مع القوى الدولية، مشددا على أن بلاده لا يمكنها السماح لنظام يدعو إلى تدمير بلاده أن يضع إصبعه على الزناد النووي.