أردوغان يعبر عن انزعاجه من المواقف العدائية لبعض الدول

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن انزعاج أنقرة من المواقف العدائية لبعض الدول التي يفترض أنها حليفة لبلاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة الدفاع الوطنية في أنقرة، بحسب وكالة “الأناضول”.

جاويش أوغلو: لم يتم التخطيط للقاء أردوغان والأسد في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان

وقال الرئيس التركي: “تزعجنا المواقف العدائية لدول يفترض أنها حليفة لنا، وكذلك دعمها للجهات التي تتبنى مثل هذه المواقف”.

وأشار إلى أن بلاده باتت دولة تأخذ زمام المبادرة عبر اتباعها استراتيجية منع التهديدات من مصدرها.

واعتبر أن التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة تشير إلى حاجة أنقرة لتعزيز جيشها بالمزيد من القوة البشرية المؤهلة.